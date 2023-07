Erfurt/Berlin - Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat auf einer Sommertour durch die ostdeutschen Bundesländer eine aggressive Stimmung erlebt. Sie sei am Dienstagabend in Dessau (Sachsen-Anhalt) von einer Gruppe Demonstranten beschimpft und angepöbelt worden, sagte die aus Thüringern stammende Grünen-Politikerin der „Thüringer Allgemeine“ (online). Die Polizei hätte eingreifen müssen. Sie sei zum Gespräch mit den Protestierenden in Dessau bereit gewesen. „Sie aber wollten nur schreien“.

Dieser Vorfall halte sie nicht davon ab, unterwegs zu sein. Hass, Hetze oder gar Gewaltandrohungen seien nicht akzeptabel. „Mit sachlicher Kritik, auch harter Kritik, haben wir umzugehen“, sagte Göring-Eckardt. Die Ampel-Regierung habe mit dem Heizungsgesetz zu extremer Verunsicherung in der Bevölkerung beitragen habe. „Der zuerst geplante Stichtag war zu hart und zu früh.“ Zudem sei die Kommunikation einseitig gewesen und habe die sozialen Folgen des Gesetzes zunächst zu wenig in den Blick genommen.