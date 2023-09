Görlitz - Knapp fünf Monate nach ihrer Beschädigung erhält die Justitia auf der Freitreppe des Görlitzer Rathauses ihr altes Aussehen zurück. In den vergangenen Monaten wurde ihre abgebrochene Hand restauriert und eine Metallbaufirma fertigte ein neues Schwert für sie an, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Damit werde die Sandsteinfigur aus dem 16. Jahrhundert am kommenden Donnerstag wieder komplettiert.

Unbekannte hatten der Sandsteinfigur Anfang Mai die rechte Hand abgeschlagen und die Waffe gestohlen. Das Schwert war bereits früher schon einmal entwendet worden, 2004 zudem die Hand der Skulptur, die 1591 aufgestellt wurde. Aus einem Erker links neben der Figur waren im Mittelalter die Urteile verkündet worden. Ihre Besonderheit: Sie trägt keine Augenbinde.