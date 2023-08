Berlin - Der 1. FC Union Berlin startet zunächst ohne Robin Gosens und Kevin Volland in die Bundesliga-Saison. Die prominenten Neuzugänge sitzen beim Auftaktspiel gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) erst mal auf der Ersatzbank. Als linken Schienenspieler setzt Trainer Urs Fischer auf Jérôme Roussillon statt auf Gosens. Im Angriff bekommen Kevin Behrens und David Datro Fofana den Vorzug. Neben Volland muss auch Top-Torschütze Sheraldo Becker auf der Ersatzbank Platz nehmen. „Es hat einfach noch nicht ganz gereicht. Aber beide sind bereit für einen Teileinsatz“, sagte Fischer bei DAZN zu Gosens und Volland.

Gosens war von den Eisernen am Dienstag für die Club-Rekordsumme von rund 15 Millionen Euro von Inter Mailand verpflichtet worden. Der 16-malige Fußball-Nationalspieler hat bislang nur in den Niederlanden und in Italien in der höchsten Spielklasse gespielt. Volland war am Donnerstag von der AS Monaco nach Berlin gekommen. Beide sollen dem Team mit ihrer Erfahrung auch in der ersten Champions-League-Saison helfen. In der Bundesliga haben die Berliner seit Februar 2022 in 23 Heimspielen im Stadion an der Alten Försterei nicht mehr verloren.

Für den verletzten Rani Khedira agiert wie erwartet Alex Král im defensiven Mittelfeld zwischen den Schienenspielern Christopher Trimmel und Roussillon. Davor feiert Brenden Aaronson (22) als Achter hinter den Spitzen sein Bundesliga-Debüt.