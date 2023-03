Leipzig - Das Schillerhaus Leipzig eröffnet mit einer neuen Dauerausstellung über das Leben des jungen Schiller. Die Ausstellung „Götterfunken“ zeige den bekannten deutschen Dichter neben seiner künstlerischen Arbeit vor allem als Mensch, sagte Steffen Poser, Kurator der Ausstellung, am Mittwoch. 1785 hatte der 25-jährige Friedrich Schiller im Leipziger Stadtteil Gohlis seine Sommerwochen verbracht.

Zwischen 250 000 und 300 000 Euro habe man in nötige Schönheitsreparaturen und die Umsetzung der Ausstellung investiert, so Poser und Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig. Im September 2022 war das Schillerhaus für die nötigen Umbaumaßnahmen geschlossen worden. Am Samstag (1. April) öffnet das Schillerhaus erstmals wieder für Besucherinnen und Besucher.

Schillers Wirkungsstätte in Leipzig wurde 1841 durch den Demokraten und Revolutionär Robert Blum wiederentdeckt. Das Schillerhaus ist nicht nur Gedenkstätte für das Leben und Schaffen Schillers in Leipzig, sondern auch das älteste erhaltene Bauernhaus im Stadtgebiet. Daher widmet sich ein Teil der Ausstellung dem historischen Gohlis. „Hier kann man ein Stückchen authentische Geschichte erleben“, betonte Skadi Jennicke, Bürgermeisterin und Kulturbeauftragte in Leipzig.

Der junge Schiller soll hier an seiner Ode „An die Freude“ und Werken wie „Don Karlos“ und „Die Verschwörung des Fiesco zu Genua“ geschrieben haben. Der Liedtext von „An die Freude“ ist vor allem als Vertonung der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven bekannt.