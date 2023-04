Blumen liegen an der Unfallstelle an der Bundesstraße B247.

Mühlhausen - Mit einem ökumenischen Gottesdienst wird am Mittwoch (18.00 Uhr) der sieben Unfalltoten von Bad Langensalza gedacht. Damit solle der Trauer um die Menschen, die bei dem Crash am Wochenende ums Leben kamen, Raum gegeben werden, sagte der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen, Andreas Piontek. Zu der Andacht in der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen werden auch Landesbischof Friedrich Kramer und Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne) erwartet.

Am Samstag war auf der Ortsumgehung von Bad Langensalza ein Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei Fahrzeugen zusammengeprallt. Diese beiden Wagen gingen sofort in Flammen auf und brannten aus. Unter den Toten sind fünf Jugendliche im Alter von 19 Jahren. Unklar ist derzeit noch, wer den Unfallwagen fuhr. In Betracht kommen gegenwärtig ein 34 und ein 45 Jahre alter Mann, die schwerverletzt im Krankenhaus liegen. Beide Männer hatten laut Staatsanwaltschaft getrunken und keine Fahrerlaubnis.