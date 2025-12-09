Kerzen im Fenster, Ballons im Park: In mehreren Städten in Thüringen und Sachsen-Anhalt wird am Sonntag mit besonderen Aktionen an verstorbene Kinder erinnert.

Erfurt/ Magdeburg - Mit Gottesdiensten, Andachten und Gedenkveranstaltungen wird am Sonntag (14. Dezember) in Sachsen-Anhalt und Thüringen an verstorbene Kinder erinnert. Zudem werde dazu eingeladen, sich an der weltweiten Aktion zu beteiligen und um 19 Uhr eine Kerze zu entzünden und ins Fenster zu stellen, teilte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mit.

In Jena organisiert die Selbsthilfegruppe Verwaiste Eltern des Hospizes Jena ab 14 Uhr eine Gedenkfeier. Unter anderem werden im Goethe-Park Ballons steigen gelassen. Der Verein Verwaiste Eltern Erfurt lädt Betroffene ab 16.30 Uhr zu einer Gedenkfeier in die Brunnenkirche in Erfurt ein. In der Versöhnungskirche in Gotha werden Namen und Lebensdaten verlesen und Lichter entzündet.

Gedenkveranstaltungen in Thüringen und Sachsen-Anhalt

In Magdeburg wird der Tag mit einer „meditative Feierstunde“ am Nachmittag in der Kathedrale St. Sebastian begangen. Gemeinsam könne so Trost und Zuspruch erfahren werden, hieß es. Im Kirchenkreis Wittenberg wird in der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in Klöden eine Gedenkandacht gefeiert, die musikalisch vom Gospelchor der Schlosskirche Wittenberg begleitet wird. In der St. Johanniskirche in Wernigerode richten ab 16.30 Uhr die Kirchengemeinde und der Hospizverein eine Andacht aus.

Anlass der Veranstaltungen ist das „Worldwide Candle Lighting“, der Weltgedenktag für verstorbene Kinder, an dem auf der ganzen Welt um 19.00 Uhr eine brennende Kerze im Fenster an die Toten erinnert. Laut EKM sterben deutschlandweit jährlich etwa 20.000 Kinder und junge Erwachsene durch Krankheit, Unfall, Früh- oder Totgeburt.

„Jedes Licht im Fenster steht für das Wissen, dass diese Kinder das Leben erhellt haben und dass sie nie vergessen werden“, beschreibt der Bundesverband Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister die Aktion.