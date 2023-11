Göttingen will über 100 Wohnungen in Problemimmobilie kaufen

Licht brennt in den Fenstern von Wohnungen in Hochhäusern und Reihenhäusern.

Göttingen - 119 Wohnungen eines heruntergekommenen Wohnblocks will die Stadt Göttingen kaufen. So will die Stadt zur Mehrheitseignerin der Immobilie in der Göttinger Weststadt werden, um Sanierungen voranzutreiben, wie die Kommune am Donnerstag mitteilte. Am Mittwochabend hatte der Stadtrat die Verwaltung einstimmig zu entsprechenden Verhandlungen ermächtigt.

In dem Wohnblock herrschen den Angaben nach teils unmenschlichen Wohn- und Lebensbedingungen. Er müsse umfassend saniert oder idealerweise abgerissen und neu gebaut werden. Die bisherigen Bewohner und Bewohnerinnen sollen aber nicht verdrängt werden, wie Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) sagte. Eine schnelle Lösung werde es für die Problemimmobilie jedoch nicht geben.

Die bisherige Mehrheitseigentümerin habe für die 119 Wohnungen ein Angebot eines privaten Käufers angenommen. Der Vertrag sei allerdings noch nicht wirksam. Die Stadt will nun mit den beiden Vertragspartnern über eine mögliche Rückabwicklung des Kaufvertrags sprechen. Die Eigentümer sähen das Gebäude bisher als Anlageobjekt. „Unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben, spielte für sie allenfalls eine untergeordnete Rolle“, sagte Broistedt.

Bisher gehören der Stadt 22 Wohnungen in dem Komplex. Neun weitere sollen kurzfristig gekauft werden. Um Mehrheitseignerin zu werden, reiche das aber nicht. Die Stadt vermietet ihre Wohnungen nicht weiter, wenn Bewohner ausziehen, sondern lässt sie leer stehen.

Rund 140 Menschen sind laut der Stadtverwaltung in dem Wohnkomplex gemeldet. Insgesamt gebe es 165 Appartements auf sechs Etagen, die meist ein oder zwei Zimmer haben.