Göttingen - Nach dem Erreichen der Playoffs blickt Göttingens Trainer Roel Moors zuversichtlich auf die in rund zwei Wochen beginnende K.o.-Runde in der Basketball-Bundesliga. „Heute habe ich phasenweise wieder das Team gesehen, das ich davor über sehr viele Wochen gesehen habe“, sagte Moors nach dem 92:74-Erfolg bei den Würzburg Baskets am Donnerstagabend, durch den die Niedersachsen nicht mehr aus den Playoff-Rängen zu verdrängen sind.

„Ich bin sehr glücklich für meine Spieler, die sich in den letzten Monaten durch eine schwierige Situation und einen harten Spielplan gekämpft haben“, sagte Moors. Wegen Bombenentschärfungen rund um die Sparkassen-Arena in Göttingen hatten mehrere Heimspiele des Moors-Teams verlegt werden müssen, die nun nachgeholt werden müssen. Allein im April standen daher für die Veilchen bislang neun Spiele an.

Auf wen die Göttinger in den Playoffs treffen, steht noch nicht fest. Aktuell liegen die Göttinger in der Tabelle drei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde auf Platz sechs. Möglich wäre ein Niedersachsen-Duell mit den EWE Baskets Oldenburg. Aber auch ein Aufeinandertreffen mit Titelkandidat Bayern München ist denkbar. Die Bayern sind am Sonntag (18.00 Uhr) auch nächster Gegner in der Sparkassen-Arena.