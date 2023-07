Göttingen - Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat einen australischen Profi aus der neuseeländischen Liga verpflichtet. Der 2,05 Meter große Grant Anticevich kommt von den Zerofees Southland Sharks nach Niedersachsen und unterschrieb dort nach Angaben des Clubs einen Einjahresvertrag. „Grant ist ein sehr guter Werfer und Rebounder mit guten Grundlagen und Mobilität“, sagte der Göttinger Trainer Olivier Foucart.

Der 25 Jahre alte Anticevich spielte von 2017 bis 2022 für das Team der University of California in Berkeley und wurde dort zum Spieler mit den meisten Einsätzen. Im vergangenen Jahr kehrte er in seine Heimat zurück und wechselte zu den South East Melbourne Phoenix, für die auch der ehemalige Göttinger Mitch Creek spielt.