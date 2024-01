Göttingen - Die BG Göttingen kann im Fiba Europe Cup weiter auf den Einzug in das Viertelfinale hoffen. Am Mittwochabend gewann der Basketball-Bundesligist beim weiterhin sieglosen Schlusslicht Balkan Botevgrad aus Bulgarien mit 101:75 (54:39) und wahrte mit dem dritten Erfolg im fünften Spiel der zweiten Gruppenphase die Chance auf das Weiterkommen. Die Entscheidung fällt nun am kommenden Dienstag in der abschließenden Partie beim FC Porto.

Mit einem Dreier nach 22 Sekunden hatte Grant Anticevich seinem Team die erste Führung beschert, die die Niedersachsen bis zum Schluss auch nicht mehr aus der Hand gaben. Zwar konnte Botevgrad anfangs noch mithalten, doch dann setzte sich Göttingen mit einem 10:0-Lauf auf 19:8 ab.

Im zweiten Viertel schrumpfte ein zwischenzeitlicher Vorsprung von 15 Punkten jedoch deutlich zusammen. Die Mannschaft von Cheftrainer Olivier Foucart fand aber noch vor dem Seitenwechsel zurück in die Partie und stellte den alten Abstand wieder her.

Das dritte Viertel entschieden die Göttinger mit 24:14 klar für sich und ebneten so endgültig den Weg zum Sieg. 29 Sekunden vor dem Ende sorgte Fedor Zugic noch für das dreistellige Ergebnis. Bester Werfer war dagegen Umoja Gibson mit 31 Punkten.