Jerichow - Ein Landwirt hat beim Pflügen seines Feldes in Altenklitsche (Jerichower Land) eine Granate entdeckt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, handelte es sich um eine Wurfgranate, vermutlich aus dem Weltkrieg. Wurfgranaten werden mit einem Granatwerfer abgefeuert. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe die Granate am Samstag sicher geborgen und abtransportiert. Die Experten hätten bestätigt, dass es sich um einen hochexplosiven und noch voll funktionsfähigen Sprengkörper handelte.