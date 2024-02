New York/DUR. - Seit Jahren warten Gamer weltweit auf Neuigkeiten zu GTA VI und der Veröffentlichung. Die Grand Theft Auto-Reihe (GTA) ist eines der erfolgreichsten Videospiel-Franchise aller Zeiten. Mit über 400 Millionen verkauften GTA-Titeln spielt die Produktionsfirma Rockstar Games in den obersten Rängen der weltweiten Unterhaltungsindustrie mit.

Nachdem Rockstar am 5. Dezember 2023 den ersten offiziellen Trailer präsentiert hat, sickern immer wieder Informationen zu dem Spiel durch. Nun gibt es wieder Neuigkeiten.

Erstes Leck: GTA VI-Produktion wurde gehackt

Nachdem der englische Hacker Arion Kurtaj im September 2022 bei dem Spielehersteller eingedrungen war, lud er sich 90 Clips des kommenden Spiels Grand Theft Auto VI. Er postete die Clips bei TikTok unter dem Benutzernamen TeaPotUberHacker. Kurz darauf wurde er zwar festgenommen, aber die geheimen Einblicke in das Spiel waren nun bekannt.

Der digital nachgebaute "Sunset Drive" in GTA VI. Foto: IMAGO / Bestimage

Zweites Leck: Diese News aus GTA VI sind aktuell bekannt

Nun gibt es neue Informationen durch ein internes Leck von einem offiziellen Playstation-Mitarbeiter, bekannt als "Nima02L". Dieser bestätigt viele Vermutungen der Gamer-Gemeinschaft und auch Spekulationen, die Rockstar im ersten Trailer präsentiert hat.

Das Spiel spielt wieder in Vice City und Umgebung

Alles beginnt mit einem Raubüberfall

Es gibt die Option, sich vor der Polizei zu ergeben

Es soll einen "Eagle Eye-Modus" wie bei Red Dead Redemption 2 (RDD) geben

Akimbo-Waffen sollen wieder verfügbar sein

Es soll ein Interaktionsmenü im Umgang mit Computerdarstellern wie bei RRD 2 geben

Man bekommt im Spiel nun Werkzeuge, wie Dietriche oder Cutter

Spielevents aus Missionen werden im internen News-Kanal präsentiert

Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Anzahl vermuteter, aber unbestätigter GTA-Events. Hierzu zählen unter anderem:

Golf, Basketball, Tennis und weitere Events werden wieder angeboten.

Man soll fischen oder mit einer Harpune tauchen können.

Die Hauptcharaktere Lucia und Jason wohnen gemeinsam in einem Haus, was sich im Storyverlauf aber ändern könnte.

Einige Missionen sollen mit beiden Hauptcharakteren spielbar sein.

Die Karte und Spielwelt entwickelt sich weiter

Auf der Plattform Reddit, wo die Grand Theft Auto VI-Gruppe eine Million Mitglieder hat, wird nun heiß spekuliert, was Rockstar als nächstes offenbart.

GTA VT-Trailer sorgte auf YouTube in kürzester Zeit für Millionenklicks

Da Rockstar Games durch den Hackers Arion Kurtaj wichtige Informationen verloren hatte, entschloss das Unternehmen, den Trailer zum Spiel vorzuziehen. Der Trailer bestätigte dann auch die Leaks, die zuvor gehakt wurden.



Kurz nachdem der GTA VI-Trailer auf YouTube online war, gingen die Zugriffszahlen durch die Decke. Wie danach bekannt wurde, brach Rockstar mit dem Upload den Guiness-Weltrekord für Videospiele-Trailer. Rund neun Millionen Menschen klickten in 24 Stunden auf den Clip.

Untermalt mit dem Song "Love Is A Long Road" von Tom Petty gewährt der erste offizielle Trailer bereits interessante Einblicke in die neue Spielwelt in und um Vice City.

Nach vier Tagen hatte das Video schon 128 Millionen Aufrufe. Aktuell hat der Clip über 177 Millionen Klicks. Laut Informationen der Online-Zeitschrift "Ingame" soll Rockstar allein durch den Videoclip bis zu 343.000 Dollar eingenommen haben.

GTA VI: Hacker und Leak-Veröffentlicher bekommt lebenslange Haftstrafe

Arion Kurtaj aus Oxford wurde nach dem Veröffentlichen des Materials von Rockstar von einem britischen Richter für schuldig befunden. Bei dem 18-jährigen Verurteilten handelt es sich um einen Autisten, mit dem Wunsch weiter Cybercrime zu begehen.

Er bekam er eine lebenslange Haftstrafe in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Richter war der Ansicht, dass Kurtaj somit eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Dies berichtete der BBC.

GTA VI - Das Spiel beginnt laut Insider-News wieder mit einem Überfall. Foto: IMAGO / Bestimage

Über Grand Theft Auto

Grand Theft Auto wurde 1997 von dem Spieleentwickler Rockstar Games ins Leben gerufen. Spätestens seit der Veröffentlichung des dritten Teils im Jahr 2002 ist die Reihe stetig gewachsen. Allein GTA V aus dem Jahr 2013 sorgte für über 170 Millionen verkaufte Einheiten. Es war das meistverkaufte Spiel des Jahres.

Aktuell ist GTA V mit 195 Millionen verkauften Spielen auf Platz 2 der weltweit am meistverkauften PC- und Videospiele. Experten gehen davon aus, dass Grand Theft Auto VI noch erfolgreicher wird. Die geschätzten Einnahmen durch das Spiel liegen aktuell bei 3 Billionen US-Dollar.

Das Spiel ist im Bereich "Action-Rollenspiel" angesiedelt. Hierbei übernimmt der Spiele eine oder mehrere Charaktere und kann sich dabei in einer riesigen Spielwelt frei bewegen. In dem Spielt schlüpft der Protagonist oft zuerst in die Rolle eines Kleinkriminellen, der Missionen annehmen kann, um so sein finanzielles Imperium aufzubauen.

Das Spiel findet an fiktiven Orten statt, die amerikanischen Großstädten und Landschaften nachempfunden sind. Zum Beispiel GTA VI oder GTA Vice City, welches im nachgebildeten Miami spielen. Die der Name lehnt sich dabei an die 80'er Kultserie Miami Vice an. In "Grand Theft Auto: San Andreas" und GTA V, waren Los Angeles und das Umland die Vorlage für die digitale Spielewelt.

Das Spiel soll 2025 erscheinen und wird für die Konsolen Playstation 5, XBox Series X/S und den PC verfügbar sein.