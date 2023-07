Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

Plauen - Die Autobahn 72 bei Plauen (Vogtlandkreis) in Fahrtrichtung Hof ist aufgrund eines brennenden Grasstreifens für etwa eine Stunde voll gesperrt worden. Der Brand kurz vor der Tank- und Rastanlage Vogtland Nord im Stadtteil Stöckigt war bis zu 50 Meter lang und 10 Meter breit, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Ursache für das Feuer am Freitagabend ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte demnach ein Übergreifen auf angrenzende Sträucher und ein Getreidefeld verhindern.