Rund um die Hauptstadt beginnt die Woche wolkig, kühl und regnerisch. Frühling und Sonne zeigen sich dafür in den nächsten Tagen. Die Temperaturen sind dann sehr mild.

Grauer Montag zum Ferienstart in Berlin und Brandenburg

Nebel zieht über die Landschaft mit einem Windenergiepark im Landkreis Oder-Spree in Ostbrandenburg.

Berlin/Potsdam - Die erste Ferienwoche beginnt in Berlin und Brandenburg grau, regnerisch und kühl. Bei vielen Wolken ziehen am Montag regional Regen- und Graupelschauer durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Im Laufe des Nachmittags gehen die Wolken zurück und der Niederschlag lässt nach. Es weht schwach bis mäßig. Teils frischen Böen auf, die zum Abend abnehmen. Die Temperaturen liegen bei maximal 9 bis 11 Grad.

Frostig wird es in der Nacht vor allem in Bodennähe. Dort liegen die Tiefstwerte zwischen -2 und -6 Grad. In der zweiten Hälfte bilden sich vorrangig im Bereich von Oder und Neiße Dunst oder Nebel.

Frühlingshaft und mild wird das Wetter am Dienstag. Nebel und Dunst aus der Nacht lösen sich rasch auf. Über den Tag ist es überwiegend heiter und trocken. Auf 13 bis 16 Grad steigen die Werte. Ein schwacher bis mäßiger Wind weht teils mit Böen.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es meist gering bewölkt und trocken. Die Temperaturen fallen auf 6 bis 3 Grad. In Bodennähe rechnen die Wetterexperten weiterhin mit leichtem Frost.

Am Mittwoch wird es heiter bis wolkig und trocken. Bei sehr milden 16 bis 20 Grad liegen die Höchstwerte.