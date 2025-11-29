Das erste Adventswochenende zeigt sich überwiegend grau bei milden Temperaturen. Gebietsweise kann es zu Regen, Sprühregen oder Windböen kommen.

Hannover/Bremen - Das erste Adventswochenende startet in Niedersachsen und Bremen bewölkt mit milden Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Höchstwerte auf 8 bis 10 Grad an. An der See kann es nachmittags auch leicht regnen.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es teils stark bewölkt und am Morgen muss mit Regen oder Sprühregen gerechnet werden. An den Ostfriesischen Inseln gibt es vereinzelte Windböen.

Der erste Advent zeigt sich überwiegend bewölkt mit gebietsweise Schauern. Im Nordwesten kann es im Laufe des Tages etwas auflockern. An der Nordsee werden schwache Schauer erwartet. Die Maximalwerte liegen zwischen 8 und 10 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es meist stark bedeckt, aber überwiegend trocken. Die Tiefstwerte sinken auf 5 bis 1 Grad, im Bergland um die 0 Grad.

Auch der Dezember startet in der nächsten Woche bedeckt mit teilweise Regen am Abend. Die Höchsttemperaturen steigen auf 5 bis 8 Grad. An der Nordsee muss mit stürmischen Böen gerechnet werden.