Ein 58 Jahre alter Vater grillt mitten in der Nacht auf seinem Balkon. Das hat fatale Folgen für ihn und seine Familie.

Rettungssanitäter versorgten in der Nacht zum Donnerstag neun Menschen, die eine Rauchgasvergiftung erlitten. (Symbolbild)

Bremen - Weil ein Mann auf seinem Balkon in Bremen grillte, haben er und acht Familienmitglieder eine Rauchgasvergiftung erlitten. Unter den Verletzten war ein 12-jähriger Junge, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden in der Nacht zum Donnerstag ins Krankenhaus gebracht. Demnach atmeten sie das Verbrennungsgas Kohlenmonoxid ein, klagten danach über Atembeschwerden und Übelkeit. Als der 12-jährige Sohn ohnmächtig wurde, alarmierte die Familie die Feuerwehr, die in der Wohnung eine erhöhte Kohlenmonoxidbelastung feststellte. Bis zu 30 weitere Hausbewohner mussten vorübergehend ihr Zuhause verlassen.

Die Polizei ermittelt gegen den 58 Jahre alten Vater wegen fahrlässiger Körperverletzung und warnt davor, in geschlossenen Räumen oder in der Nähe von Fenstern und Türen zu grillen. „Kohlenmonoxid ist farb- und geruchlos und kann zu schweren Vergiftungen oder sogar zum Tod führen“, sagte eine Polizeisprecherin.