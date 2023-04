Magdeburg - Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hat sich gegen Rückkehrprämien zur Anwerbung von abgewanderten Kinderärzten ausgesprochen. Dieser Anreiz würde nicht helfen, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Landtag.

Die AfD-Fraktion hatte zuvor in einem Antrag ein Rückkehrprogramm ins Spiel gebracht und die Erhöhung der Anzahl der Medizinstudienplätze gefordert, um gegen den Ärztemangel in Sachsen-Anhalt vorzugehen.

Grimm-Benne sagte, die Landesregierung habe mehrere Schritte geplant. Perspektivisch solle die Kinder- und Jugendmedizin aus wirtschaftlichen Zwängen befreit werden. Eine Erhöhung der Zahl der Studienplätze würde nicht dazu führen, dass mehr junge Leute im Land blieben, so die Gesundheitsministerin. Stattdessen müsse man andere Anreize schaffen und zum Beispiel in der Ausbildung über längere Praktikaphasen in der Kinder- und Jugendmedizin Perspektiven zeigen.