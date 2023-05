Wolfsburg - Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Nachwuchsverteidiger Jimmy Martinovic verpflichtet. In Martinovic habe man „ein sehr entwicklungsfähiges Talent“ für sich gewinnen können, welches aber gleichzeitig schon Luft in der DEL geschnuppert habe, wurde Wolfsburgs Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf in einer Vereinsmitteilung am Freitag zitiert. Der 21 Jahre alte Martinovic hatte in zwei Spielzeiten für die Bietigheim Steelers 73 Partien in der DEL bestritten.