Großanlage für grünes Flugbenzin in Leipzig geplant

Leipzig - In Leipzig soll Deutschlands erste industrielle Produktionsstätte für grünes Flugbenzin entstehen. Gemeinsam mit dem Technologie-Unternehmen Johnson Matthey und dem Energiekonzern bp solle eine Anlage errichtet werden, die jährlich 50.000 Tonnen nachhaltigen Flugkraftstoff herstellen soll, sagte eine Sprecherin des Unternehmens EDL Anlagenbau am Montag in Leipzig. EDL hat als Dienstleister die Federführung des Projektes inne. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ (MZ) berichtet.

Der erste Anlagenteil soll 2027 in Betrieb gehen. Zur Investitionshöhe wollte sich die Sprecherin nicht äußern. Die MZ hatte von einem Volumen in Höhe von 700 Millionen Euro berichtet.