In einer Gaststätte in Berlin bricht ein Großbrand aus. Dutzende Feuerwehrleute rücken aus - doch das Reetdach brennt trotzdem komplett ab.

Großbrand im Englischen Garten: Teehaus in Flammen

Laut Feuerwehr waren 85 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt. (Symbolbild)

Berlin - Im Teehaus im Englischen Garten in Berlin ist ein Großbrand ausgebrochen. Das Gebäude ging in der Nacht aus zunächst ungeklärten Gründen komplett in Flammen auf, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Das Reetdach sei vollständig abgebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe war zunächst unklar.

85 Einsatzkräfte konnten die Flammen größtenteils löschen, übrig blieben noch einige kleinere Brandnester. Laut Feuerwehr dürften die Löscharbeiten bis in den frühen Vormittag hinein dauern, ebenso wie die Sperrung der nahe gelegenen Altonaer Straße.