Wernigerode - Nach einem Brand in Wernigerode mit Millionenschaden ist die Ursache für das Feuer geklärt. Wie die Polizei mitteilte, waren die Flammen durch elektrische Energie, also durch eine technische Ursache, entfacht worden. Hinweise auf die Einwirkung Dritter gebe es nicht. Der entstandene Gesamtschaden werde mittlerweile auf zwei Millionen Euro geschätzt.

Zuvor hatte die Polizei von einem Schaden von einer Million Euro gesprochen. In der Nacht zu Freitag (24. Mai) hatte in der Stadt im Harz in der vergangenen Woche ein Verbrauchermarkt mit Döner-Imbiss gebrannt. Das Gebäude brannte vollständig ab. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.