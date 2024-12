Am Freitagabend brennt es in einer Asylunterkunft in Jahnsdorf (Erzgebirgskreis). Der Polizei liegen Hinweise zu Brandstiftung vor.

Großbrand in Asylunterkunft in Jahnsdorf - ein Verletzter

Jahnsdorf - Bei dem Brand in einer Asylunterkunft in Jahnsdorf (Erzgebirgskreis) ist ein Mann leicht verletzt worden. Laut den Angaben der Polizei gibt es Hinweise auf Brandstiftung. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Polizei geht nicht von einem politischen Motiv aus. „Wir haben keine Hinweise auf einen rechten oder fremdenfeindlichen Hintergrund“, so der Sprecher.

Am Freitagabend stand eine Wohneinheit der Asylunterkunft, bestehend aus mehreren Containern, in Vollbrand, so der Kreisbrandmeister des Erzgebirgskreises. Ein Bewohner wurde dabei leicht verletzt, so ein Sprecher der Polizei. Er sei vorläufig als Tatverdächtiger festgenommen worden.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen auf die weiteren Wohneinheiten ausbreiten. Bei dem Großeinsatz waren etwa 60 Feuerwehrleute für zweieinhalb Stunden im Einsatz. Die betroffene Wohneinheit ist nicht mehr bewohnbar.