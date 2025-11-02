Berlin - Ein Industriegebäude steht in Berlin-Lichterfelde in Brand. Neben einer Lagerhalle sollen noch weitere angrenzende Gebäude in Flammen stehen, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt erstrecke sich der brennende Komplex auf rund 400 Quadratmeter. Die Feuerwehr versucht mit zahlreichen Einsatzkräften, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern.