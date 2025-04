Großbrand in Bernburg - Amt kündigt Kontrolle an

Bernburg - Nach dem Großbrand einer Industrieanlage in Bernburg (Salzlandkreis) hat das Landesverwaltungsamt eine zeitnahe Inspektion angekündigt. Sobald die Gefahrenlage vor Ort unter Kontrolle gebracht sei, werde eine immissionsschutzrechtliche Vor-Ort-Kontrolle durchgeführt, teilte das Amt mit. Es handelt es sich demnach um eine Anlage zur Brennstoffproduktion mit einer Lagerkapazität von rund 1.000 Tonnen, in der nicht gefährliche, heizwertreiche Abfälle mechanisch behandelt wurden.

Feuer verursacht Millionenschaden

Bei dem Brand entstand ein Millionenschaden. Betroffen waren laut Angaben des Landesverwaltungsamtes schätzungsweise 200 Tonnen Ballen Mischkunststoffe, große Teile der Produktionshalle sowie Anlagentechnik und Förderbänder wurden stark beschädigt. Verletzte gab es nicht.

Die Lager- und Aufbereitungshalle auf dem Gelände des Zementwerkes war am frühen Dienstagmorgen in Brand geraten. Per Warnmeldung wurde die Bevölkerung in der Region vor einer möglichen Entwicklung giftiger Rauchgase gewarnt. Das Feuer ist gelöscht, die Feuerwehr ist jedoch weiterhin mit den restlichen Löscharbeiten beschäftigt. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unbekannt, die Ermittlungen dazu laufen.