Rehren - Ein großer Brand ist in einer Dachdeckerfirma in Rehren im Landkreis Schaumburg ausgebrochen. Das Firmengebäude brenne in voller Ausdehnung, sagte ein Sprecher der Kreisfeuerwehr Schaumburg am Mittwoch. Die Feuerwehr sei mit zwei Drehleitern im Großeinsatz. Nach Polizeiangaben gab es zunächst keine Verletzten. Die Ursache des Feuers war noch unklar. Die Feuerwehr warnte die Anwohner vor der deutlich sichtbaren Rauchwolke - sie sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Um Gefahrstoffe gehe es dabei aber nicht, sagte der Feuerwehrsprecher.