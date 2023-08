Dichter Rauch und Flammen. Kurz nach Mitternacht brennt es in einer Lagerhalle in Dresden lichterloh. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort und stundenlang im Einsatz.

Dresden - Beim Großbrand in einem Entsorgungslager unweit der Dresdner Innenstadt hat sich am Donnerstagmorgen die Lage entspannt. „Es brennt immer noch. Der Brand ist aber unter Kontrolle, die Rauchentwicklung hat sich minimiert“, sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre auf Anfrage. Es gebe keine Verletzten. Man habe jetzt das Technische Hilfswerk und einen Bausachverständigen vor Ort. Er solle die Statik des Gebäudes bewerten. Das Gebäude sei einsturzgefährdet, so dass man keine Feuerwehrleute ins Innere schicken könne. Es werde nun nach Möglichkeiten gesucht, das Gebäude zu öffnen, um an die Glutnester heranzukommen. Das Technische Hilfswerk habe dafür Sondertechnik.

Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drang aus der etwa 2500 Quadratmeter großen Halle dichter Rauch, auch Feuerschein war bereits zu sehen, hieß es. In der Halle werde überwiegend Verpackungsmüll aus dem gelben Sack gelagert, aber auch mehrere Fahrzeuge und Maschinen würden sich in der Halle befinden. Binnen kürzester Zeit seien die Flammen durch das Hallendach gebrochen. „Es waren auch mehrere Explosionen zu hören“, teilte die Feuerwehr mit.

Die Einsatzkräfte verlegten mehrere hundert Meter Schlauchleitung, um eine stabile Wasserversorgung herzustellen. Aus diesem Grund wurde eine angrenzende Straße komplett gesperrt. Wegen der enormen Rauchentwicklung wurden Anwohner im Umkreis von zwei Kilometern um die Rosenstraße gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Die Feuerwehr ist mit etwa 100 Leuten im Einsatz.