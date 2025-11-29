130 Einsatzkräfte kämpfen gegen einen Brand in einer Schule. Ursache und das Ausmaß des Schadens sind unklar.

Hannover - In einer Grundschule in Hannover brennt es. Durch das Feuer wurde seit dem Nachmittag ein Gebäudetrakt mit der Schulaula komplett zerstört, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Bei den Löscharbeiten bekam ein 19 Jahre alter Feuerwehrmann Kreislaufprobleme.

Als das Feuer ausbrach, trainierte eine Jugendgruppe eines Sportvereins in der 50 Meter entfernten Turnhalle. Sie brach ihr Training ab und wurde in Sicherheit gebracht.

Löscharbeiten bis Sonntagmorgen

Der Brand wurde am Nachmittag gegen 15.30 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, standen den Angaben zufolge bereits Teile eines Verbindungstraktes in Flammen. Den Einsatzkräften gelang es zwar, den Brand darauf zu begrenzen, allerdings ist unter anderem die Dachkonstruktion betroffen. Die Löscharbeiten gestalteten sich „weiterhin umfassend und komplex“, hieß es am Abend in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Am späten Abend waren rund 130 Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Löscharbeiten bis zum frühen Sonntagmorgen andauern werden.

Zur Brandursache und zur Schadenhöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Unklar ist auch, ob der Schulbetrieb beeinträchtigt sein wird.