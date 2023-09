Großbrand in leer stehendem Gebäude in Leuna

Leuna - Ein leer stehendes Gebäude ist im Saalekreis in Brand geraten. Die Löscharbeiten im Ortsteil Spergau in Leuna sollen noch mindestens bis Sonntagmittag andauern, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle mitteilte. Demnach wurde die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag zu dem dreistöckigen Gebäude in einem ehemaligen Kaolinwerk alarmiert. Die Löscharbeiten gestalteten sich den Angaben zufolge wegen des zugewachsenen Geländes sehr schwierig. Die Feuerwehr warnte die Menschen im Umkreis auf, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 8.00 Uhr wurde die Warnung wieder aufgehoben. Es bestand nach Angaben des Sprechers keine Gefahr mehr. Insgesamt waren 63 Einsatzkräfte vor Ort. Verletzt wurde niemand.