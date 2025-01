Großbrand in leerstehendem Gebäude am Erfurter Stadtrand

Erfurt - Ein Gebäude am nördlichen Stadtrand von Erfurt ist in Brand geraten. Eine dunkle Rauchwolke hing am Abend über der Brandstelle, Warn-Apps mahnten Anlieger, Fenster geschlossen zu halten. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um ein leerstehendes Gebäude im Ortsteil Sulzer Siedlung, das in Brand geraten sei, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Menschen seien danach nicht in unmittelbarer Gefahr.

Der Einsatz der Feuerwehr sei noch nicht abgeschlossen. Zur Brandursache und dem Ausmaß des Feuers könnten daher noch keine Angaben gemacht werden, sagte der Polizeisprecher.