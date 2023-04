Dresden - Ein Großbrand in einer Dresdner Wäscherei hat den Dachstuhl des Hauses zum Einsturz gebracht und auf benachbarte Gebäude übergegriffen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. In dem Gebäude in der Rehefelder Straße im Stadtteil Pieschen befinden sich zwei Tanks, die zum Teil mit Öl und Diesel gefüllt sind, teilte die Dresdner Feuerwehr am Abend mit.

Die Einsatzkräfte versuchten demnach, von mehreren Seiten aus die Tanks vor den Flammen zu schützen und eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Die Orientierung in dem Haus gestalte sich schwierig, weil es sehr verschachtelt aufgebaut sei. Gegen 21.30 Uhr sei das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht worden.

Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, hieß es am Abend. Der Rauch sei in Richtung Elbepark und Innenstadt gezogen. Der Brandgeruch sei wegen der Wetterlage im gesamten Stadtgebiet wahrnehmbar gewesen. Die Feuerwehr bat die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- sowie Klimaanlagen abzuschalten. Im Einsatz waren „weit über 70“ Feuerwehrleute, wie ein Sprecher sagte.