Großbrand in Zeulenroda: Halbe Million Euro Schaden

Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort.

Zeulenroda-Triebes - Bei einem Brand von drei Häusern in Zeulenroda-Triebes ist ein Sachschaden von mindestens einer halben Millionen Euro entstanden. Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen. Ursache war nach Angaben der Polizei wahrscheinlich Funkenflug bei Schweißarbeiten von Dachpappe an einem Schuppen hinter den Häusern.

Die Bewohner der drei Häuser konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Da die Gebäude auf nicht absehbare Zeit unbewohnbar seien, kamen die Betroffenen zunächst etwa bei Freunden und Verwandten unter.

Die Einsatzkräfte waren gegen 3.00 Uhr am Dienstagmorgen alarmiert worden. Sie löschten das Feuer innerhalb von rund zweieinhalb Stunden. Insgesamt waren 19 Fahrzeuge und 100 Einsatzkräfte vor Ort.