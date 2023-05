Quedlinburg - Zwei Menschen sind beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Quedlinburg (Landkreis Harz) verletzt worden - der Sachschaden wird auf rund eine Millionen Euro geschätzt. Wie es zu dem Großbrand im Rambergweg gekommen ist, sei noch unklar, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag mit. Demnach wurden zwei Menschen mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus sei derzeit unbewohnbar, die Bewohner müssten anderweitig untergebracht werden.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Haus verhindern. An der Brandbekämpfung waren insgesamt 77 Feuerwehrleute mit 19 Fahrzeugen beteiligt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.