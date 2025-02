Bremen, Celtic, Leverkusen: Die Bayern stehen vor richtungweisenden Spielen in Bundesliga und Champions League. Ein Routinier kehrt zurück.

München - Vincent Kompany geht mit maximaler Energie und großer Entschlossenheit in die Bayern-Wochen mit richtungweisenden Partien in den Champions-League-Playoffs und beim deutschen Meister Bayer Leverkusen. „Ich bin keine Angstperson. Ich gehe Herausforderungen an“, sagte der Belgier.

Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) empfangen die Münchner als Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga den SV Werder Bremen. Danach folgen in kürzester Abfolge die Königsklassen-Partien gegen Celtic Glasgow sowie zwischendrin das Liga-Topspiel beim Tabellenzweiten und schärfsten Verfolger Leverkusen.

„Wir haben ganz, ganz wichtige Wochen vor uns“, sagte Sportdirektor Christoph Freund. In der Königsklasse muss gegen den schottischen Meister Celtic der Achtelfinaleinzug realisiert werden. Und in der Liga soll der Vorsprung von sechs Punkten auf Leverkusen zumindest nicht schrumpfen.

Werder auswärts „sehr gut“

Den vollen Fokus richtet Kompany aber zunächst auf Bremen. „Wir können morgen nur ein Spiel gewinnen, gegen Bremen und nicht gegen Celtic“, sagte der Trainer: „Wir dürfen nicht zu weit nach vorne gucken.“ Zudem mache es Werder in dieser Saison auswärts „sehr gut“ (schon fünf Siege).

Mittelfeldspieler Leon Goretzka kehrt zwei Wochen nach einer Muskelzerrung in den Münchner Kader zurück. Bei Alphonso Davies reicht es nach einem Muskelfaserriss noch nicht für das Spiel gegen Bremen.