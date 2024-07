Paris/Braunschweig - Die Nachricht von Basketball-Weltmeister Dennis Schröder als Fahnenträger in Paris löst in seiner niedersächsischen Heimat große Freude aus. „Ich freue mich sehr für Dennis Schröder, dass ihm diese große Ehre zuteilwird“, sagte Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum der Deutschen Presse-Agentur. „Seine Heimatstadt wird sehr stolz sein, wenn er am Eröffnungsabend das deutsche Olympia-Team in Paris anführt“, sagte der SPD-Politiker.

Kurz zuvor hatte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bestätigt, dass Schröder und die zweimalige Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris tragen sollen. Zuerst hatte die „FAZ“ über die Wahl Schröders berichtet. Schröder und Wagner setzen sich bei der Wahl durch Fans und das deutsche Olympia-Team durch.

Es überrascht nicht, dass es aus Sicht von Braunschweigs OB eine gute Wahl ist. „Er hat es sich mit seiner herausragenden Leistung bei der Weltmeisterschaft wirklich verdient, und ich weiß, wie viel ihm diese Ehre bedeutet“, sagte Kornblum. Bei den Frauen hatte auch Fußballerin Alexandra Popp zur Wahl gestanden. Die Stürmerin des VfL Wolfsburg landete aber auf Rang zwei.