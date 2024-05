Der verpasste Aufstieg in die 2. Bundesliga hat bei Dynamo Dresden Folgen für das Personal. Es kommt zu einem Neustart.

Dresden - Bei Fußball-Drittligist Dynamo Dresden kommt es nach dem erneut verpassten Aufstieg in die 2. Bundesliga zu einem großen personellen Umbruch. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, werden beim Sachsenpokal-Finale am Samstag (15.45 Uhr/ARD-Konferenz und MDR-Livestream) gleich elf Spieler, darunter einige Leistungsträger, verabschiedet. Der neue Trainer Thomas Stamm wird demnach mit einer stark veränderten Mannschaft die neue Saison angehen.

Nicht mehr zum Team gehören werden in jedem Fall Luca Herrmann, Kevin Ehlers, Stefan Drljaca, Paul Will, Kevin Broll, Ahmet Arslan, Lucas Cueto, Panagiotis Vlachodimos, Manuel Schäffler, Dennis Borkowski und Kyrylo Melichenko. Auch Jonathan Meier wird seinen auslaufenden Vertrag zunächst nicht verlängern und wäre der zwölfte Abgang.

Den größten Sprung macht Torhüter Drljaca, der zum Champions League-Teilnehmer VfB Stuttgart wechselt. In die 2. Bundesliga zieht es Ehlers (Eintracht Braunschweig), Hermann (SC Paderborn) und aller Wahrscheinlichkeit nach Will. Nach dem Ende der Leihe kehren darüber hinaus Ahmet Arslan zum 1. FC Magdeburg und Dennis Borkowski nach Leipzig zurück.

Insgesamt bestritten die Spieler mehr als 700 Partien für Dynamo.