Große Saisoneröffnung in Hoppegarten am Ostersonntag

Hoppegarten - Mit dem einheimischen Pferd Atoso startet die Galopprennbahn Hoppegarten in ihre 157. Saison. Geritten wird der sechsjährige Wallach am ersten von sieben Renntagen von Lilli-Marie Engels im Preis von Dahlwitz, dem traditionellen Aufgalopp für ältere Spitzenpferde. Chancen auf den Sieg melden auch Quest the Moon mit Rene Piechulek und die einstige Derby-Hoffnung Wilko mit Thore Hammer-Hansen an.

„Sportlich haben wir gleich drei Top-Rennen“, sagte sich Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh und verwies vor allem auf die Hoppegartener Stutenmeile. In der ebenfalls mit 25.000 Euro dotierten Zuchtprüfung treffen die beiden Gäste Ziggy's Dream (Kieran T. O'Neill) aus England und Rising Sign (Michal Abik) aus Frankreich auf die als Favoritin startende Ayada mit Deutschlands bester Reiterin Sibylle Vogt im Sattel. Ayadas Trainer Peter Schiergen (Köln) hatte am 13. April in Düsseldorf seinen 2000. Sieger gesattelt.

Angesichts des Programms und des erwarteten schönen Wetters rechnet Schöningh mit einem neuen Besucherrekord: „Nachdem der Ostersonntag 2024 das beste Besucherergebnis meiner 16 Jahre hier erzielte, zeichnet sich für die Premiere 2025 eine nochmalige Steigerung ab.“