Berlin - Union Berlins Trainer Urs Fischer will mit großer Rotation an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Gegen den FC Schalke 04 verändert der Chefcoach der Eisernen heute seine Startformation im Vergleich zum 0:0 in der Europa League bei Ajax Amsterdam gleich auf fünf Positionen. Timo Baumgartl, Christopher Trimmel, Janik Haberer, Niko Gießelmann und Sven Michel stehen im Stadion an der Alten Försterei in der Startformation.

Unter anderen bekommt auch Topstürmer Sheraldo Becker eine Verschnaufpause. Fischer hatte diverse Veränderungen angekündigt.

„Es gilt ja auch zum einen Spieler zu belohnen, weil sie es unter der Woche gut machen. Dazu kommt, dass wir Kraft gebraucht haben am Donnerstag. Und diese mentale Frische ist heute wichtig“, sagte der Schweizer bei DAZN. Mit einem Sieg gegen Schlusslicht Schalke würde Union den FC Bayern München am 21. Spieltag als Tabellenführer ablösen.

Beim Revierclub, der sich zuletzt mit drei 0:0-Spielen konsolidiert hatte, spielt der Ex-Unioner Marius Bülter anstelle des mit einer Fußprellung angeschlagenen Tim Skarke, der im Winter von den Eisernen an Schalke ausgeliehen worden war. Zudem ersetzt Dominick Drexler den verletzten Japaner Soichiro Kozuki. „Er hat im Training einen Pressschlag bekommen am Sprunggelenk. Wie lang die Ausfallzeit sein wird, steht noch nicht fest“, sagte Trainer Thomas Reis.