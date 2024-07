Spezialkräfte der Polizei werden in ein Wohngebiet in Hamburg-Lurup gerufen. Ein Mann soll sich in einer Wohnung verschanzt haben. Vieles ist noch unklar.

Großeinsatz der Polizei in Hamburg - Mann in Gewahrsam

Hamburg - Ein offenbar psychisch labiler Mann hat einen Großeinsatz der Polizei im Hamburger Stadtteil Lurup ausgelöst. Der Mann sei nach rund zwei Stunden von Spezialkräften überwältigt und in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Zuvor habe er sich in einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in der Boberstraße verschanzt. Verletzt wurde demnach niemand.

Die ersten Notrufe gingen den Angaben nach gegen 20.25 Uhr bei der Polizei ein. Zunächst war unklar, ob es sich bei dem Vorfall um eine Geiselnahme handelte und der Mann bewaffnet war. Nach „Bild“-Informationen soll der Mann unter anderem mit Granaten gedroht haben. Die Polizei war am späten Abend noch vor Ort im Einsatz und sicherte Spuren.