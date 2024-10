Georgsmarienhütte - Ein Brand in einer Möbelfabrik in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Lager für Holzspäne auf dem Firmengelände war am Mittag in Brand geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Brandursache war am Nachmittag noch unklar.

Menschen wurden den ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Polizei schwierig und könnten noch länger andauern. Schon am Samstag wurde auf dem Firmengelände ein Feueralarm ausgelöst. Ein Brand konnte allerdings nicht gefunden werden.