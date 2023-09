Die spätsommerlichen Nächte am Wochenende verliefen in Thüringen nicht nur friedlich. Das bekam die Polizei in Erfurt und Eisenach zu spüren.

Erfurt/Eisenach - Schlägereien in Erfurt und Eisenach haben am Wochenende größere Polizeieinsätze ausgelöst. In Erfurt wurde ein Mann am Samstag schwer verletzt, als mehrere Männer aneinandergerieten, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Drei weitere Beteiligte seien leicht verletzt worden. Insgesamt seien etwa 50 Menschen an der Schlägerei auf dem Anger beteiligt und mehr als 30 Polizeikräfte im Einsatz gewesen. Fünf Männer seien als Tatverdächtige festgestellt worden. Ein Streit zwischen diesen Männern und anderen Beteiligten sei wohl der Auslöser für die Auseinandersetzungen gewesen, sagte der Sprecher.

Die Polizisten hätten Platzverweise erteilt, Festnahmen habe es nicht gegeben. Der Anger in der Erfurter Fußgängerzone gilt als ein Kriminalitätsschwerpunkt in Thüringen.

In Eisenach nahm die Polizei im Zusammenhang mit einer Schlägerei in der Nacht zum Sonntag vier Beteiligte zeitweilig fest. Kurz nach Mitternacht hatten sich dort mehrere Menschen eine handfeste Auseinandersetzung geliefert. Dabei wurde ein Auto beschädigt, dessen Scheiben zu Bruch gingen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot etwa zwei Stunden vor Ort. Die vorläufig Festgenommenen seien inzwischen wieder auf freiem Fuß, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen dauern noch an.