Halle - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Menschen deutlich gestiegen, die wegen Fettleibigkeit stationär im Krankenhaus behandelt wurden. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Freitag wurden 2022 mehr als 730 Menschen wegen Adipositas in einer Klinik versorgt. Dies seien 62 Menschen mehr als im Jahr zuvor gewesen und 433 mehr als 2012. Dabei wurden den Angaben zufolge deutlich mehr Frauen als Männer behandelt. Insgesamt habe der Anteil der Behandelten in Bezug auf die Gesamtzahl der Bevölkerung zwar unter dem Bundesschnitt gelegen, die Zahl der Menschen, die an den Folgen der Fettleibigkeit gestorben seien, habe jedoch in Sachsen-Anhalt über dem Durchschnitt gelegen.

Adipositas ist eine krankhafte Form des Übergewichts. Damit gehen eine Reihe von Begleit- und Folgeerkrankungen einher, wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes.