Erfurt - Die zur Unterstützung von einkommensschwachen Schwangeren und Familien gegründete Thüringer Landesstiftung „HandinHand“ ist im vergangenen Jahr bei ihren Leistungen an Grenzen geraten. Erstmals seit Bestehen der Stiftung sei diese bei der Familienhilfe auf zusätzliches Geld vom Land angewiesen gewesen, sagte Geschäftsführer Michael Hoffmeier der Deutschen Presse-Agentur. Der Hilfebedarf von Familien in akuten Notlagen sei so hoch gewesen, dass die zunächst dafür zur Verfügung stehende Summe nicht ausgereicht habe. Das Sozialministerium habe daraufhin zusätzliche 75.000 Euro zur Verfügung gestellt, so dass insgesamt 413.000 Euro ausgereicht werden konnten.

Damit seien 461 Familien unterstützt worden. 2021 waren 371 Förderzusagen mit einem Gesamtvolumen von 338.000 Euro an Familien erteilt worden. Die vor 30 Jahren gegründete Stiftung finanziert sich überwiegend am Kapitalmarkt und durch Spenden.

Als Grund für den Anstieg nannte Hoffmeier die hohe Inflation vor allem bei Lebensmitteln. Anders als beim Energiekostenzuschuss habe es hier keine staatliche Unterstützung gegeben, was Familien mit kleinem Einkommen besonders zu schaffen mache. „Und der Heizungszuschlag kam auch erst spät im Herbst“, so Hoffmeier. Mehr als die Hälfte der Hilfeempfänger seien Alleinerziehende gewesen.

Die Stiftung sprang etwa mit Geld für die Anschaffung von Haushaltsgeräten, Möbeln oder Autoreparaturen ein. Dabei gehe es nicht immer um große Summen, sondern auch um Beträge um die 50 Euro. Über die Gewährung von Leistungen entscheidet ein Vergabeausschuss. 106 Anträge auf Familienhilfe wurden 2022 abgelehnt, 2021 waren es 78 Ablehnungen.

Der Topf für die Schwangerenhilfe sei hingegen „auskömmlich“ gewesen, sagte Hoffmeier. „Auch hier haben wir einen Anstieg beim Bedarf gesehen - und das trotz des Geburtenrückgangs im vergangenen Jahr.“ 2849 Frauen wurden bei der Anschaffung der Baby-Erstausstattung unterstützt, nach 2309 ein Jahr zuvor. Laut amtlicher Statistik ist die Zahl der Geburten 2022 in Thüringen um 8,1 Prozent auf 14 131 gesunken, niedriger war sie zuletzt 1995. Zugleich stieg die Zahl der Abtreibungen gegenüber 2021 um 8 Prozent.

Die Schwangerenhilfe wird maßgeblich über die Bundesstiftung „Mutter und Kind“ finanziert, Anträge dafür können bei den Schwangerschafts- und Familienberatungsstellen gestellt werden.