Großer Schaden bei Wohnhausbrand in Greiz

Greiz - In Greiz hat in der Nacht zum Mittwoch ein Wohnhaus in der Parkgasse gebrannt. Der einzige Bewohner des Hauses bemerkte das Feuer und konnte sich retten, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Brand kam, ist noch ungeklärt. Der entstandene Schaden wurde auf 100.000 Euro geschätzt. Das Haus ist nun einsturzgefährdet.