Zahna-Elster - Eines der größten europäischen Projekte zur Umrüstung von Windkraftanlagen soll in den kommenden Tagen im Landkreis Wittenberg ans Netz gehen. Derzeit stehe der Aufbau der letzten neuen Anlagen kurz vor dem Abschluss, teilte das Energieunternehmen VSB mit. Im Windpark Elster sollen 16 neue Anlagen 50 alte ersetzen. Mit einem Drittel der Anlagenzahl soll die vierfache Leistung erzielt werden, so das Unternehmen. Jährlich sollen rund 235 Gigawattstunden Strom erzeugt werden, was dem Stromverbrauch von etwa 67.000 Drei-Personen-Haushalten entspreche.

Das Projekt zeige exemplarisch, wie sich etablierte Windstandorte weiterentwickeln ließen, sagte der Geschäftsführer der VSB Gruppe, Felix Grolman. Dies sei ein europaweit wichtiger Ansatz, da viele Anlagen in den nächsten Jahren das Ende ihrer wirtschaftlichen Lebensdauer erreichen würden. Ursprünglich hätte der Windpark bereits im vergangenen Jahr in Betrieb gehen sollen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den Turbinen verzögerte sich der Bau allerdings.