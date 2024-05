Großfahndung in Magdeburg nach Schüssen auf Frau

Magdeburg - Nach Schüssen auf eine Frau in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem mutmaßlichen Täter. Der Einsatz dauere an, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg am späten Montagnachmittag mit. Die Suche sei seit dem Morgen bislang erfolglos geblieben.

Am Montagmorgen war den Angaben zufolge eine 51 Jahre alte Frau durch Schüsse vor einem Wohnhaus im Süden von Magdeburg schwer verletzt worden. Ein tatverdächtiger Mann zwischen 35 und 40 Jahren befinde sich derzeit auf der Flucht. In welcher Beziehung die beiden Personen zueinander stehen, konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Die Ermittlungen dazu liefen noch.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit zahlreichen Einsatzkräften in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt unterwegs. Neben einem Polizeihubschrauber und einer Drohne wurden auch Suchhunde eingesetzt. Am Morgen hatten schwer bewaffnete Polizisten eine Straße im Magdeburger Stadtteil Fermersleben abgesperrt.