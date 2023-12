Dresden - Chemnitz, Dresden und Leipzig erhalten für ihr Straßenbahnnetz umfangreiche Finanzhilfen. Insgesamt stehen dafür 35,6 Millionen Euro bereit - Geld vom Bund und vom Land Sachsen, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. In Dresden soll die Linie 3 für 6,1 Millionen Euro ausgebaut werden. Die Chemnitzer Verkehrs-AG bekommt 11,8 Millionen Euro zur Grunderneuerung der Straßenbahntrasse Schönau. In Leipzig sind Maßnahmen im Umfang von 17,7 Millionen Euro geplant. Mit diesen Mitteln werde der öffentliche Nahverkehr gestärkt und substanziell verbessert, erklärte Verkehrsminister Martin Dulig (SPD): „Die Straßenbahnen sind uns wichtig und sollen daher für die Zukunft gestärkt werden.“