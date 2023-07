Halle - Ein großer Teil der Menschen in Sachsen-Anhalt kommt in Mietwohnungen unter. Den Angaben des Statistischen Landesamtes zufolge wohnen 57 Prozent der privaten Haushalte in Mietwohnungen - mehr als die Hälfte davon (54 Prozent) sind Einpersonenhaushalte. Im Schnitt sind die Wohnungen den Angaben zufolge 66 Quadratmeter groß.

Der Großteil der Mietwohnungen in Sachsen-Anhalt befindet sich dem Statistikamt zufolge in frei stehenden und gereihten Mehrfamilienhäusern. Die übrigen 11 Prozent machten gemietete Einfamilienhäuser aus.

Private Haushalte in Eigentumswohnungen haben vergleichsweise durchschnittlich mehr Platz, wie es hieß. Ihre Wohnfläche sei im Schnitt 114 Quadratmeter groß. Insgesamt wohnen den Angaben zufolge 43 Prozent der Privathaushalte in Sachsen-Anhalt in Wohnungen, die ihnen selbst gehören - zwei Drittel von ihnen in einem frei stehenden Einfamilienhaus.

Die Angaben des Statistikamtes beruhen auf den Ergebnissen des Mikrozensus. Einmal im Jahr wird dabei ein Prozent der privaten Haushalte stichprobenartig befragt.