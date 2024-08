Potsdam - Knapp drei Wochen vor der Landtagswahl lädt die Brandenburger SPD heute zu ihrer größten Veranstaltung im Wahlkampf nach Potsdam ein - mit Kanzler Olaf Scholz als Gast. Scholz wird nach Angaben der SPD allerdings anders als ursprünglich geplant keine Rede halten, weil er erst am späteren Abend erwartet wird. Mehr als 1000 Gäste kommen voraussichtlich, darunter Ministerpräsident und Spitzenkandidat Dietmar Woidke, Vorgänger Matthias Platzeck und Saar-Regierungschefin Anke Rehlinger. Es sind nur geladene Gäste dabei, darunter viele aus der Zivilgesellschaft.

Woidke hatte dem „Handelsblatt“ vor einigen Tagen auf die Frage, ob er Wahlkampfauftritte mit Scholz plane, geantwortet: „Nein.“ Die Brandenburger SPD habe immer das Glück, auf starke eigene Führungspersönlichkeiten setzen zu können, sagte er. Scholz hatte sein Bundestagsmandat im Wahlkreis Potsdam/Potsdam Mittelmark II/Teltow-Fläming II errungen. Woidke hatte den Kurs der Bundesregierung mehrfach kritisiert.

SPD in jüngster Umfrage auf Platz zwei

In Brandenburg, wo die SPD seit 1990 den Regierungschef stellt, lag die Partei in der jüngsten Umfrage des Instituts Insa von August bei 20 Prozent hinter der AfD mit 24 Prozent und knapp vor der CDU mit 19 und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 17 Prozent. Bundesweit erreichte die SPD in Umfragen zuletzt 15 Prozent. Die Ampel-Regierung im Bund steht seit Monaten in der Kritik.