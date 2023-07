Mit schwerem Gerät wird an der Sanierung der Hinterlassenschaften des Uranerzbergbaus auf der größten Wismut-Baustelle in Thüringen gearbeitet.

Zwirtzschen - In die Sanierung von Anlagen und Halden des ehemaligen Uranbergbaubetriebs Wismut sind in Thüringen bisher rund 3,7 Milliarden Euro investiert worden. Darüber informierte ein Sprecher der Wismut GmbH am Donnerstag bei einem Besuch von Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne). Dabei ging es vor allem um die Arbeiten am derzeit noch größten Sanierungsobjekt der Wismut in Thüringen, der mehr als 250 Hektar großen Absetzanlage Culmitzsch.

Dort lagern teilweise noch radioaktive Rückstände aus der Uranerzaufbereitung. Die Ablagerungen seien bis zu 70 Meter mächtig, sagte der Unternehmenssprecher. Die dauerhafte Abdeckung des riesigen Areals solle voraussichtlich 2028 abgeschlossen sein.

Die Wismut - in der DDR eine sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft - hatte in Thüringen und Sachsen bis zur deutschen Wiedervereinigung Uran gefördert. Die Sanierung und Beseitigung massiver Umweltschäden läuft seit drei Jahrzehnten.