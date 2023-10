Loxstedt - An einer Großübung im Wesertunnel, der die Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven verbindet, haben sich zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt. Darunter waren Mitarbeiter von Rettungsdiensten, Feuerwehrleute und Verletzten-Darsteller. Der Tunnel war am Sonntagnachmittag wieder frei, wie eine Feuerwehrsprecherin sagte. Geübt wurde ein sogenannter Massenanfall an Verletzten. Aufgrund der Ernstfallprobe war der Wesertunnel zeitweise gesperrt. Seit der Eröffnung des Wesertunnels 2004 sei nicht bekannt, dass es eine Übung in einer solchen Größte gegeben habe, sagte eine Sprecherin des Landkreises Cuxhaven vorab.